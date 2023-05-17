Nenad Bjelica'dan Jorge Jesus analizi

Kadıköy'de perşembe günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor'da Nenad Bjelica yoğun bir çalışmayla maç saatine hazırlanıyor. Kariyerinde ilk defa Jorge Jesus'a rakip olacak Bjelica, meslektaşının taktik formasyonları üzerinde duruyor.
3'lü savunma ve 4'lü savunmada rakibinin nasıl dizilişe geçtiğini, savunmada nasıl durduğunu, geçmiş derbilerdeki performansları ile sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı analiz eden Hırvat antrenör önlemlerini alıyor. Takımına da bu analizleri üzerinden Fenerbahçe'yi ve Jorge Jesus'un kurabileceği sistemleri aktaran 51 yaşındaki çalıştırıcı, planlarını 3 puan üzerine kurguluyor. Ayrıca Fenerbahçe için daha önce transferde adı geçen ve bu sebepten sarı-lacivertlileri yakından tanıyan Bjelica, Kadıköy atmosferini de iyi biliyor.
3 puan alarak sezonun son döneminde taraftarlarına bir derbi galibiyeti armağan etmek isteyen Bjelica, futbolcularıyla da yakından ilgileniyor, kafasındaki ilk 11'i şekillendiriyor.
Karadeniz ekibi dev maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavili futbolcuların koordinasyon programının ardından taktik çalışmalar üzerinde durduğu aktarıldı.
3'lü savunma ve 4'lü savunmada rakibinin nasıl dizilişe geçtiğini, savunmada nasıl durduğunu, geçmiş derbilerdeki performansları ile sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı analiz eden Hırvat antrenör önlemlerini alıyor. Takımına da bu analizleri üzerinden Fenerbahçe'yi ve Jorge Jesus'un kurabileceği sistemleri aktaran 51 yaşındaki çalıştırıcı, planlarını 3 puan üzerine kurguluyor. Ayrıca Fenerbahçe için daha önce transferde adı geçen ve bu sebepten sarı-lacivertlileri yakından tanıyan Bjelica, Kadıköy atmosferini de iyi biliyor.
3 puan alarak sezonun son döneminde taraftarlarına bir derbi galibiyeti armağan etmek isteyen Bjelica, futbolcularıyla da yakından ilgileniyor, kafasındaki ilk 11'i şekillendiriyor.
Karadeniz ekibi dev maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavili futbolcuların koordinasyon programının ardından taktik çalışmalar üzerinde durduğu aktarıldı.