Nenad Bjelica'dan geleceğe yatırım

Gelecek sezonun iskeletini oluşturmak isteyen teknik direktör Nenad Bjelica, yeni sezonda takımda kalacak veya kalması muhtemel isimlere süre verme kararı aldı. Son haftalarda Markovic'e forma şansı tanımayan, kiralık sözleşmesi sona erecek olan Yusuf Yazıcı'yı kadroya almayan, bir başka kiralık oyuncu Gbamin'e ise sonradan formayı veren Bjelica, yine ayrılma ihtimali olan isimlerden Gomez'i de keserek daha çok Umut Bozok'a görev vermişti.



Hırvat teknik adamın kalan haftalarda da bu tercihlerine devam edeceği ve en önemli arzusunun gelecek sezon için kadroda bir iskelet oluşturmak olduğu öğrenildi. Bjelica bu konuyla ilgili olarak da net bir açıklama yaparak, "Önümüzdeki sene bizimle olacak oyuncularla devam etmeyi, onlara şans vermeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.



GENÇLERE GÜN DOĞDU



Bordo-Mavili takımda son haftalarda üçlü savunmanın solunda görev yapan Eren Elmalı, Fenerbahçe ile oynanan maçta gördüğü sarı kart nedeniyle ceza sınırına ulaşarak cezalı duruma düştü. Bu oyuncunun yokluğunda Bjelica'nın Karagümrük maçında o bölgede genç oyuncu Arif Boşluk'a formayı vermesi bekleniyor.



