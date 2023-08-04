Nenad Bjelica'dan Abdülkadir Ömür'e özel ilgi

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, yeni sezon öncesi Abdülkadir Ömür'e özel ilgi gösteriyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Nenad Bjelica'dan Abdülkadir Ömür'e özel ilgi
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04 Ağustos 2023 11:44
Trabzonspor'da hazırlık kampının en iyi isimlerinden olan Abdülkadir Ömür'e teknik direktör Nenad Bjelica da özel ilgi gösteriyor. Hırvat hoca son antrenmanda da 24 yaşındaki 10 numara ile özel görüştü.

ESKİYE DÖNMESİNİ İSTİYOR

Yeni sezondaki oyun planında Ömür'ü önemli bir yere konumlandırmayı planlayan tecrübeli çalıştırıcı, genç futbolcunun fırtına gibi estiği dönemlere dönmesini istiyor.



TAKIMIN BEYNİ OLACAK

Bjelica, 4-3-3'lük oyun planında merkez orta sahada 'beyin' görevini vereceği Abdülkadir'den hücum organizasyonlarında daha fazla sorumluluk almasını istiyor.


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