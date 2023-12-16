Nenad Bjelica, Bundesliga'da ilk kez kaybetti!

Almanya Bundesliga 15. hafta maçında Bochum, sahasında Nenad Bjelica'nın takımı Union Berlin'i 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Nenad Bjelica, Bundesliga'da ilk kez kaybetti!
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16 Aralık 2023 19:27
Almanya Bundesliga 15. hafta maçında Bochum, sahasında Union Berlin ile karşılaştı.

Vonovia Ruhrstadion'da oynanan maçı Bochum 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 45+5. dakikada Takuma Asano, 54. dakikada Gonçalo Paciencia, 78. dakikada ise penaltıdan Kevin Stöger attı.

Union Berlin, Nenad Bjelica yönetiminde ilk kez kaybetti. Hırvat çalıştırıcı 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet gördü.

Bu sonuçla Bochum puanını 16 yaptı. Union Berlin ise 10 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Union Berlin, Köln'ü ağırlayacak. Bochum ile Leverkusen ile karşılaşacak.

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