Nenad Bjelica, Bundesliga'da ilk kez kaybetti!

Almanya Bundesliga 15. hafta maçında Bochum, sahasında Union Berlin ile karşılaştı.



Vonovia Ruhrstadion'da oynanan maçı Bochum 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 45+5. dakikada Takuma Asano, 54. dakikada Gonçalo Paciencia, 78. dakikada ise penaltıdan Kevin Stöger attı.



Union Berlin, Nenad Bjelica yönetiminde ilk kez kaybetti. Hırvat çalıştırıcı 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet gördü.



Bu sonuçla Bochum puanını 16 yaptı. Union Berlin ise 10 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Union Berlin, Köln'ü ağırlayacak. Bochum ile Leverkusen ile karşılaşacak.





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