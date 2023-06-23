Nenad Bjelica, Bruno Petkovic'te ısrar etti

Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan, transfer sinyalini verdi, yönetim de ateşi yaktı. Trabzonspor ilk transferi bitirme noktasına geldi.
Teknik direktörlüğe Nenad Bjelica'yı getiren Trabzonspor'da Hırvat hoca özellikle transferde hata yapmak istemiyor. Bu sebeple forvette yönetime verdiği ilk isim olan Bruno Petkovic'te ısrar ediyordu.
3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK
Yönetim, tecrübeli golcüyle el sıkıştı, uzun süredir pazarlık halinde olduğu Dinamo Zagreb'in de inadını kırmayı başardı. Bjelica'nın kesin olarak takımda görmek istediği oyuncu için 4 milyon Euro'da direten Zagreb'le 3 milyon Euro üzerinden el sıkışıldı. Bordo-Mavililer maksimum 2.5 milyon Euro'ya çıkmayı planlıyordu. Fırtına da pazarlıkta biraz yukarı çıkarak anlaşmayı tamamladı. Kalan pürüzlerin giderilmesinin ardından Petkovic'le 3 yıllık sözleşme imzalanacak.
DINAMO ZAGREB MECBUR KALDI
Trabzonspor'un Dinamo Zagreb ile pazarlıklarında elini güçlü kılan şey ise Bruno Petkovic'in bitecek olan sözleşmesini uzatmayacak olması. Dinamo Zagreb gelecek yıl bedavaya gitmemesi adına bu yıl tecrübeli forvetini satmaya mecbur kaldı.
Teknik direktörlüğe Nenad Bjelica'yı getiren Trabzonspor'da Hırvat hoca özellikle transferde hata yapmak istemiyor. Bu sebeple forvette yönetime verdiği ilk isim olan Bruno Petkovic'te ısrar ediyordu.
3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK
Yönetim, tecrübeli golcüyle el sıkıştı, uzun süredir pazarlık halinde olduğu Dinamo Zagreb'in de inadını kırmayı başardı. Bjelica'nın kesin olarak takımda görmek istediği oyuncu için 4 milyon Euro'da direten Zagreb'le 3 milyon Euro üzerinden el sıkışıldı. Bordo-Mavililer maksimum 2.5 milyon Euro'ya çıkmayı planlıyordu. Fırtına da pazarlıkta biraz yukarı çıkarak anlaşmayı tamamladı. Kalan pürüzlerin giderilmesinin ardından Petkovic'le 3 yıllık sözleşme imzalanacak.
DINAMO ZAGREB MECBUR KALDI
Trabzonspor'un Dinamo Zagreb ile pazarlıklarında elini güçlü kılan şey ise Bruno Petkovic'in bitecek olan sözleşmesini uzatmayacak olması. Dinamo Zagreb gelecek yıl bedavaya gitmemesi adına bu yıl tecrübeli forvetini satmaya mecbur kaldı.