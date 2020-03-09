Nemanja Matic transfer kararını verdi

"MATIC %100 KALIYOR"

Manchester United'in orta saha oyuncusu Nemanja Matic, Kırmızı Şeytanlar ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor.Manchester United teknik direktörü Ole Gunnar Solkskjaer, Sırp oyuncunun sözleşmesini uzatacağını söyledi.Ole Gunnar Solskjaer yaptığı açıklamada; "" dedi.31 yaşındaki Nemanja Matic, takımı Manchester United ile bu sezon 22 resmi maça çıktı. Sırp orta saha oyuncusu bu maçlarda takımına 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.