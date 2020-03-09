Nemanja Matic transfer kararını verdi

Manchester United'in orta saha oyuncusu Nemanja Matic, Kırmızı Şeytanlar ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor.
Manchester United teknik direktörü Ole Gunnar Solkskjaer, Sırp oyuncunun sözleşmesini uzatacağını söyledi.
"MATIC %100 KALIYOR"
Ole Gunnar Solskjaer yaptığı açıklamada; "Nemanja Matic ile sözleşme konusunu konuştuk. Yüzde 100 burada kalacak, görüşmemiz sonrasında hemfikir olduğumuzu söyleyebilirim" dedi.
31 yaşındaki Nemanja Matic, takımı Manchester United ile bu sezon 22 resmi maça çıktı. Sırp orta saha oyuncusu bu maçlarda takımına 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
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Manchester United teknik direktörü Ole Gunnar Solkskjaer, Sırp oyuncunun sözleşmesini uzatacağını söyledi.
"MATIC %100 KALIYOR"
Ole Gunnar Solskjaer yaptığı açıklamada; "Nemanja Matic ile sözleşme konusunu konuştuk. Yüzde 100 burada kalacak, görüşmemiz sonrasında hemfikir olduğumuzu söyleyebilirim" dedi.
31 yaşındaki Nemanja Matic, takımı Manchester United ile bu sezon 22 resmi maça çıktı. Sırp orta saha oyuncusu bu maçlarda takımına 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
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