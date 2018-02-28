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Nemanja Matic, Mourinho'nun notunu paylaştı!

Manchester United - Chelsea maçında Jose Mourinho'nun Matic'e yolladığı not merak konusu olmuştu. Matic, 2-1'lik galibiyetin ardından notta ne yazdığını paylaştı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Nemanja Matic, Mourinho'nun notunu paylaştı!
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28 Şubat 2018 17:18
Premier Lig'de Manchester United'ın Chelsea'yi 2-1 yendiği maç sırasında oyuna giren Eric Bailly, Jose Mourinho'nun verdiği notu Nemanja Matic'e ulaştırmıştı. Maçı Manchester United, 2-1 kazanırken Mourinho'nun Matic'e verdiği notta ne yazdığı merak konusu olmuştu.

Chelsea maçında 90 dakika sahada kalan Sırp orta saha oyuncusu, Instagram hesabından notta ne yazdığını açıkladı.

''3 GÜN İZİNLİSİN''

Matic, notun fotoğrafını gösterirken Mourinho'nun kendisine ''3 gün izinlisin'' dediği ortaya çıktı.



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