Nemanja Matic, Mourinho'nun notunu paylaştı!

Premier Lig'de Manchester United'ın Chelsea'yi 2-1 yendiği maç sırasında oyuna giren Eric Bailly, Jose Mourinho'nun verdiği notu Nemanja Matic'e ulaştırmıştı. Maçı Manchester United, 2-1 kazanırken Mourinho'nun Matic'e verdiği notta ne yazdığı merak konusu olmuştu.
Chelsea maçında 90 dakika sahada kalan Sırp orta saha oyuncusu, Instagram hesabından notta ne yazdığını açıkladı.
''3 GÜN İZİNLİSİN''
Matic, notun fotoğrafını gösterirken Mourinho'nun kendisine ''3 gün izinlisin'' dediği ortaya çıktı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Chelsea maçında 90 dakika sahada kalan Sırp orta saha oyuncusu, Instagram hesabından notta ne yazdığını açıkladı.
''3 GÜN İZİNLİSİN''
Matic, notun fotoğrafını gösterirken Mourinho'nun kendisine ''3 gün izinlisin'' dediği ortaya çıktı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın