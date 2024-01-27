Nemanja Matic'in yeni takımı belli oldu!

Fransız ekibi Lyon, Rennes'ten Nemanja Matic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Nemanja Matic'in yeni takımı belli oldu!
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27 Ocak 2024 13:44
Son güncelleme 27 Ocak 2024 13:58
Beşiktaş'ın da transfer etmek istediği Nemanja Matic'in yeni takımı belli oldu.

Fransız ekibi Lyon, Rennes'ten Nemanja Matic'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Sırp oyuncu, Fransız ekibiyle 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Lyon, Rennes'e 2.6 milyon euro bonservis bedeli ödeceyek.

Rennes, Matic'i yaz transfer döneminde Roma'dan 2.5 milyon euro bonservis ücretiyle kadrosuna katmıştı.

Rennes'de 19 maça çıkan MAtic, 3 asistlik performans sergiledi.

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