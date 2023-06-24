Beşiktaş, saç ektirmek için İstanbul'da bulunan Sevilla'nın Sırp ön liberosu Nemanja Gudelj ile görüştü.
OLUMLU BAKMADI
Siyah-beyazlı formayı giymeyi teklif etti. Sevilla ile sözleşmesi sona eren Gudelj'in şu anda teklife olumlu cevap vermediği ifade edildi.
3 GOL 1 ASİST
Geride kalan sezonda Sevilla formasıyla 34 lig maçına çıkan Gudelj, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.
OLUMLU BAKMADI
Siyah-beyazlı formayı giymeyi teklif etti. Sevilla ile sözleşmesi sona eren Gudelj'in şu anda teklife olumlu cevap vermediği ifade edildi.
3 GOL 1 ASİST
Geride kalan sezonda Sevilla formasıyla 34 lig maçına çıkan Gudelj, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.