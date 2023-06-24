Nemanja Gudelj'den Beşiktaş'a cevap

Beşiktaş'ın ön libero arayışları devam ediyor... Kondogbia için ortaya çıkan rakipler yüzünden sıkıntılı bir sürecin içine giren siyah beyazlılar, İstanbul'a gelen sürpriz bir isimle görüştü.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Nemanja Gudelj'den Beşiktaş'a cevap
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24 Haziran 2023 12:21
Beşiktaş, saç ektirmek için İstanbul'da bulunan Sevilla'nın Sırp ön liberosu Nemanja Gudelj ile görüştü.

OLUMLU BAKMADI

Siyah-beyazlı formayı giymeyi teklif etti. Sevilla ile sözleşmesi sona eren Gudelj'in şu anda teklife olumlu cevap vermediği ifade edildi.

3 GOL 1 ASİST

Geride kalan sezonda Sevilla formasıyla 34 lig maçına çıkan Gudelj, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.  

 
 

 

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