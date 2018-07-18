Nemanja Bjelica'dan ilk açıklama! Neden Avrupa'ya dönüyor?

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Nemanja Bjelica'dan Avrupa'ya dönme kararı sonrası Amerikan basınına açıklamalarda bulundu.Philadelphia 76ers ile anlaştıktan sonra niye vazgeçtiğini anlatan Sırp yıldız, "" ifadelerini kullandı.Yaza başlarken düşüncesinin NBA'de kalmak olduğu ancak gelen tek teklifin Philadelphia 76ers'tan 1 yıl 4.4 milyon Dolar'lık teklif olduğunu belirten Bjelica," diyerek kararını açıkladı.Nemanja Bjelica'nın 3 yıllık NBA macerasının ardından önce Fenerbahçe ile ardından CSKA Moskova ile görüşeceği belirtildi.