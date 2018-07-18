Nemanja Bjelica'dan ilk açıklama! Neden Avrupa'ya dönüyor?

Nemanja Bjelica'dan Avrupa'ya dönme kararı sonrası Amerikan basınına açıklamalarda bulundu.
Philadelphia 76ers ile anlaştıktan sonra niye vazgeçtiğini anlatan Sırp yıldız, "Philadelphia 76ers organizasyonuyla alakalı bir durum değil. Brett Brown harika bir insan ve muhteşem bir koç. Fakat, benim için öncelikli olan ailedir ve ailem için düzenli bir hayat arıyorum.
" ifadelerini kullandı.
Yaza başlarken düşüncesinin NBA'de kalmak olduğu ancak gelen tek teklifin Philadelphia 76ers'tan 1 yıl 4.4 milyon Dolar'lık teklif olduğunu belirten Bjelica, "Uzun dönemli bir kontrat arıyordum ve ilk başta Philadelphia 76ers'a çok sıcak bakmıştım. Fakat, bir noktadan sonra ailemi bir yere 8 aylığına götürüp, ardından başka bir yere taşımak düşüncesi aklımı kurcaladı ve hoşlanmadım.
" diyerek kararını açıkladı.
Nemanja Bjelica'nın 3 yıllık NBA macerasının ardından önce Fenerbahçe ile ardından CSKA Moskova ile görüşeceği belirtildi.