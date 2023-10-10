Nemanja Bjelica bırakıyor iddiası!

Fenerbahçe Beko'dan bu yaz ayrıldıktan sonra Kızılyıldız ile anlaşan Nemanja Bjelica ile ilgili flaş bir iddia geldi.



Sırbistan'dan Sport Klub'ta yer alan habere göre, Kızılyıldız'ın yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Bjelica ile yollarını ayırmaya hazırlandığı belirtildi.



35 yaşındaki yıldıza EuroLeague lisansı çıkarmayan Kızılyıldız, Bjelica ile yaptığı anlaşmada sözleşme tek taraflı fesih maddesi de eklemişti.



Bjelica'nın da yaşadığı sakatlıkların etkisiyle basketbola bırakmaya karar verdiği öne sürüldü.



