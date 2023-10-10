Nemanja Bjelica bırakıyor iddiası!

Kızılyıldız forması giyen Nemanja Bjelica'nın basketbola veda etmeye hazırlandığı iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Nemanja Bjelica bırakıyor iddiası!
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10 Ekim 2023 12:27
Son güncelleme 10 Ekim 2023 12:28
Fenerbahçe Beko'dan bu yaz ayrıldıktan sonra Kızılyıldız ile anlaşan Nemanja Bjelica ile ilgili flaş bir iddia geldi.

Sırbistan'dan Sport Klub'ta yer alan habere göre, Kızılyıldız'ın yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Bjelica ile yollarını ayırmaya hazırlandığı belirtildi.

35 yaşındaki yıldıza EuroLeague lisansı çıkarmayan Kızılyıldız, Bjelica ile yaptığı anlaşmada sözleşme tek taraflı fesih maddesi de eklemişti.

Bjelica'nın da yaşadığı sakatlıkların etkisiyle basketbola bırakmaya karar verdiği öne sürüldü.

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