Nelsson'un talipleri artıyor

Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Victor Nelsson için talipler giderek artıyor.
Tottenham'ın radarında olan Danimarkalı savunma oyuncusu için Almanya ve İtalya'dan da talipler çıktığı öğrenildi.
24 yaşındaki savunma oyuncusunun adı geçtiğimiz yaz transfer döneminde İspanya'dan da Sevilla ile anılmıştı.
Victor Nelsson'un sözleşmesinde 25 milyon euro'luk serbest kalma bedeli bulunuyor.
Tottenham'ın radarında olan Danimarkalı savunma oyuncusu için Almanya ve İtalya'dan da talipler çıktığı öğrenildi.
24 yaşındaki savunma oyuncusunun adı geçtiğimiz yaz transfer döneminde İspanya'dan da Sevilla ile anılmıştı.
Victor Nelsson'un sözleşmesinde 25 milyon euro'luk serbest kalma bedeli bulunuyor.