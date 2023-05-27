Nelsson'un talipleri artıyor

Tottenham'ın radarında olan Galatasaraylı Victor Nelsson'a Almanya'dan ve İtalya'dan başka talipler de çıktı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Nelsson'un talipleri artıyor
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27 Mayıs 2023 09:48
Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Victor Nelsson için talipler giderek artıyor.

Tottenham'ın radarında olan Danimarkalı savunma oyuncusu için Almanya ve İtalya'dan da talipler çıktığı öğrenildi.

24 yaşındaki savunma oyuncusunun adı geçtiğimiz yaz transfer döneminde İspanya'dan da Sevilla ile anılmıştı.

Victor Nelsson'un sözleşmesinde 25 milyon euro'luk serbest kalma bedeli bulunuyor.

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