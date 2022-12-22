Nelsson'un son talibi Wolves

Galatasaray'da Victor Nelsson'a Sevilla'dan sonra İngiliz ekibi Wolves de talip oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Nelsson'un son talibi Wolves
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22 Aralık 2022 09:10
Sevilla, Galatasaray'ın kapısında... Monchi, Galatasaray'dan Marcao'dan sonra Victor Nelsson'u da götürmek için fırsat kolluyor.

İspanyol basını, 15 milyon euro'luk tekliften bahsederken Nelsson için bir talip daha çıktı.

Saiss'in ayrılmasından sonra stoper mevkiini bir türlü dolduramayan Wolves. İngilizlerin, Nelsson için bir teklif hazırladığı belirtildi.

Bu sezon Galatasaray'da 13 maça çıkan 24 yaşındaki savunma oyuncusunun Galatasaray ile sözleşmesi 2026'ya kadar devam ediyor.

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