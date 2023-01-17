Nelsson: 'Kendime hedef koydum'

Galatasaray'ın Alanyaspor'u kupadan elediği karşılaşmanın ardından Victor Nelsson açıklamalarda bulundu.



Nelsson maç değerlendirmesinde "Çeyrek finaldeyiz. Bu pozitif bir şey. Alanyaspor iyi oynadı, onları tebrik ederim. 2-1 kazandık. Daha iyi oynayabilirdik. Ama Alanyaspor da iyiydi." sözlerini kullandı.



Duran toplar konusunda kendisine hedef koyduğunu ve gol bulmak istediğini belirten Danimarkalı savunmacı, "Duran toplarda her geçen gün daha tehlikeli oluyoruz. Savunmada çok iyiyim, hücumda da etkili olmaya çalışıyorum. Kendime bunu hedef koyuyorum." diyerek açıklamalarını tamamladı.





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