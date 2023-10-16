Nelsson için Tottenham iddiası

Tottenham, Galatasaray forması giyen Victor Nelsson ile ilgileniyor.

, Fotoğraf; AA
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Nelsson için Tottenham iddiası
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16 Ekim 2023 09:02
Premier Lig ekibi Tottenham'ın, Galatasaray'da ilk 11'deki yerini Davinson Sanchez'e kaptıran Victor Nelsson'la ilgilendiği ileri sürüldü.

İngiliz medyasında yer alan haberlerde, Tottenham'ın 24 yaşındaki Danimarkalı savunmacı için ara transferde sarı-kırmızılı kulübe teklif yapabileceği iddia edildi.

Sarı-kırmızılıların 20 milyon euro düzeyinde bir teklif gelmesi halinde 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Nelsson'u elden çıkaracağı aktarıldı.

Nelsson, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Galatasaray'la sözleşme uzatmayacağını söylemişti. 



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