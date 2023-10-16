Nelsson için Tottenham iddiası

Premier Lig ekibi Tottenham'ın, Galatasaray'da ilk 11'deki yerini Davinson Sanchez'e kaptıran Victor Nelsson'la ilgilendiği ileri sürüldü.
İngiliz medyasında yer alan haberlerde, Tottenham'ın 24 yaşındaki Danimarkalı savunmacı için ara transferde sarı-kırmızılı kulübe teklif yapabileceği iddia edildi.
Sarı-kırmızılıların 20 milyon euro düzeyinde bir teklif gelmesi halinde 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Nelsson'u elden çıkaracağı aktarıldı.
Nelsson, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Galatasaray'la sözleşme uzatmayacağını söylemişti.
İngiliz medyasında yer alan haberlerde, Tottenham'ın 24 yaşındaki Danimarkalı savunmacı için ara transferde sarı-kırmızılı kulübe teklif yapabileceği iddia edildi.
Sarı-kırmızılıların 20 milyon euro düzeyinde bir teklif gelmesi halinde 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Nelsson'u elden çıkaracağı aktarıldı.
Nelsson, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Galatasaray'la sözleşme uzatmayacağını söylemişti.