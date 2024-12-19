Nelsson için Galatasaray'a resmi teklif: 7.5 milyon euro

takımdan ayrılması planlananiçin sürpriz bir gelişme yaşandı.Fanatik'in haberine göre; Victor Nelsson'a bir Avrupa kulübündenteklif geldi.Galatasaray'ın talebi 10 milyon euro bandında. Eğer bu pazarlıklardan olumlu bir sonuç çıkarsa, Danimarkalı savunmacı ocak ayında Cim Bom'dan ayrılacak.PSG'de forma giyen Milan Skriniar'ı kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, Victor Nelsson'un takımdan ayrılması durumunda aynı zamanda yabancı kontenjanında gereken boşluğu da açmış olacak.