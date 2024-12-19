Nelsson için Galatasaray'a resmi teklif: 7.5 milyon euro

Galatasaray'da takımdan ayrılması planlanan Victor Nelsson için sürpriz bir gelişme yaşandı.
Fanatik'in haberine göre; Victor Nelsson'a bir Avrupa kulübünden 7.5 milyon euro'luk teklif geldi.
GALATASARAY 10 MİLYON EURO İSTİYOR
Galatasaray'ın talebi 10 milyon euro bandında. Eğer bu pazarlıklardan olumlu bir sonuç çıkarsa, Danimarkalı savunmacı ocak ayında Cim Bom'dan ayrılacak.
SKRINIAR'A YER AÇILACAK
PSG'de forma giyen Milan Skriniar'ı kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, Victor Nelsson'un takımdan ayrılması durumunda aynı zamanda yabancı kontenjanında gereken boşluğu da açmış olacak.
Fanatik'in haberine göre; Victor Nelsson'a bir Avrupa kulübünden 7.5 milyon euro'luk teklif geldi.
GALATASARAY 10 MİLYON EURO İSTİYOR
Galatasaray'ın talebi 10 milyon euro bandında. Eğer bu pazarlıklardan olumlu bir sonuç çıkarsa, Danimarkalı savunmacı ocak ayında Cim Bom'dan ayrılacak.
SKRINIAR'A YER AÇILACAK
PSG'de forma giyen Milan Skriniar'ı kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, Victor Nelsson'un takımdan ayrılması durumunda aynı zamanda yabancı kontenjanında gereken boşluğu da açmış olacak.