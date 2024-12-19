Nelsson için Galatasaray'a resmi teklif: 7.5 milyon euro

Galatasaray'dan ayrılması planlanan Victor Nelsson'a bir Avrupa kulübünden 7.5 milyon euro'luk teklif geldi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Nelsson için Galatasaray'a resmi teklif: 7.5 milyon euro
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19 Aralık 2024 10:50
Galatasaray'da takımdan ayrılması planlanan Victor Nelsson için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fanatik'in haberine göre; Victor Nelsson'a bir Avrupa kulübünden 7.5 milyon euro'luk teklif geldi.

GALATASARAY 10 MİLYON EURO İSTİYOR

Galatasaray'ın talebi 10 milyon euro bandında. Eğer bu pazarlıklardan olumlu bir sonuç çıkarsa, Danimarkalı savunmacı ocak ayında Cim Bom'dan ayrılacak.

SKRINIAR'A YER AÇILACAK

PSG'de forma giyen Milan Skriniar'ı kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, Victor Nelsson'un takımdan ayrılması durumunda aynı zamanda yabancı kontenjanında gereken boşluğu da açmış olacak.



 
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