Nelsson için Ada'dan yeni talip

Wolverhampton'un, Galatasaray forması giyen Victor Nelsson ile ilgilendiği öne sürüldü.



Daily Mail'de yer alan habere göre; İngiliz ekibinin teknik direktörü Bruno Lage'nin transfer dönemi bitmeden önce bir savunma takviyesi istediği ve bu ismin Nelsson olduğu kaydedildi.



Wolverhampton'da Nelsson'un, Notttingham Forest'a transfer olması beklenen Willy Boly'nin yerine düşünüldüğü ve transfer için 20 milyon euro'nun gözden çıkartıldığı ifade edildi.



Nelsson'un, geçen sezon Galatasaray'a transfer olmasının ardından sürekli forma giydiği vurgulanırken, Danimarka'nın Dünya Kupası kadrosunda da olacağı belirtildi.





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