Nelsson:"Deplasmanda 1 puan kötü değildir"

Galatasaray'ın genç savunmacısı Victor Nelsson, Marsilya ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Nelsson:'Deplasmanda 1 puan kötü değildir'
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01 Ekim 2021 01:11
Galatasaray'ın Danimarkalı savunmacısı Victor Nelsson, Marsilya maçının ardından konuştu.

Maçın öneminin farkında olduklarını ve aldıkları sonucun kötü olmadığını söyleyen Nelsson, "Elbette kendimize güvenerek geldik. Marsilya'ya karşı aldığımız puan çok önemli. Gerçekten zor bir grubun içinde olduğumuzun farkındayız" diye konuştu.

Nelsson açıklamasının sonunda ise şu sözleri kullandı, "Daha fazla maç kazanmaya ihtiyacımız var. Bu seviyede deplasmanda 1 puan kötü değildir" açıklamasını yaptı.


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