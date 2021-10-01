Nelsson:'Deplasmanda 1 puan kötü değildir'

Galatasaray'ın Danimarkalı savunmacısı Victor Nelsson, Marsilya maçının ardından konuştu.



Maçın öneminin farkında olduklarını ve aldıkları sonucun kötü olmadığını söyleyen Nelsson, "Elbette kendimize güvenerek geldik. Marsilya'ya karşı aldığımız puan çok önemli. Gerçekten zor bir grubun içinde olduğumuzun farkındayız" diye konuştu.



Nelsson açıklamasının sonunda ise şu sözleri kullandı, "Daha fazla maç kazanmaya ihtiyacımız var. Bu seviyede deplasmanda 1 puan kötü değildir" açıklamasını yaptı.



