Nelsson'dan Okan Buruk'a: "Gitmek istiyorum"

Galatasaray'da bu sezon formasını Davinson Sanchez'e kaptıran Victor Nelsson, takımdan ayrılmak istediğini Okan Buruk'a iletti. İşte yaşananlar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Nelsson'dan Okan Buruk'a: 'Gitmek istiyorum'
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13 Ocak 2025 14:22
Galatasaray'da bu sezon fazla süre alamayan Victor Nelsson, flaş bir karar aldı.

Serhan Türk'ün haberine göre; Sarı kırmızılı futbolcu, Okan Buruk'la görüşerek daha fazla oynayabileceği bir takıma gitmek istediğini söyledi.

"GİTMEK İSTİYORUM"

Danimarkalı stoper, tecrübeli teknik adamla yaptığı görüşmede "Galatasaray'da olmaktan mutluyum ama sürekli oynayacağım yere gitmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"SANA İHTİYACIM VAR"

Okan Buruk ise başarılı savunmacıya, "Nelsson benim sana ihtiyacım var, yeri gelince 11'de de olacaksın, kalacaksan daha fazla forma şansı verebilirim" şeklinde cevap verdi.

G.SARAY'IN İSTEDİĞİ ÜCRET

Öte yandan sarı kırmızılılar, uygun bir teklif gelmesi halinde Nelsson'un satışına sıcak bakıyor. Galatasaray yönetimi, 10 milyon euronun altında gelecek teklifleri kabul etmeyecek.
 
26 yaşındaki stoper, Galatasaray formasıyla bu sezon 16 maça çıktı ve toplam 614 dakika süre alabildi. 

 
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