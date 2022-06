Nelsson'dan Cornelius'a: 'Seneye biz de yarıştayız!'

Trabzonspor'un 38 yıl sonra Süper Lig Şampiyonu olmasında sezon boyunca attığı 15 golle pay sahibi futbolculardan birisi olan Danimarka Milli Takım santraforu Andreas Cornelius, bordo-mavililer ile ilk sezonunda şampiyonluk yaşamasını, "Kariyerimin şimdiye kadar en güzel noktası" diye değerlendirdi.



Trabzonspor'da ilk sezonunda özellikle mükemmel taraftar desteğiyle inanılmayacak derecede eğlenceli ve keyifli güzel maçlar oynadıklarını belirten 29 yaşındaki golcü yıldız, taraftarın böyle eğlenceli ve mükemmel atmosfer yaratmalarının kendilerinin motivasyonunu arttırdığının altını çizdi.



'Avcı, Avrupai oynatıyor'



Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, çok iyi bir teknik patron olduğuna vurgu yapan Cornelius, Avcı'nın takıma bireysel değil, Avrupai takım oyunu oynattığını, bunun da şampiyon olmalarında en büyük etkenlerin başında geldiğini söyledi.



Türkiye'de oynanan futbolu Fransa, İtalya gibi ülkelerle karşılaştırıldığında, her ülkenin kendine özgü futbol kültürü olduğuna vurgu yapan Cornelius, Türk futbolunda taktik yerine, duygusal ve kalpten oynama kültürünün daha çok hakim olduğu değerlendirmesini yaptı.



Şampiyonluk kutlamalarında taraftarın kramponlarını almasının kendisini mutlu ettiğini belirten Cornelius, "taraftarımızın kramponlarımı 'hatıra' olarak alması ayrı bir his veriyor" dedi.



Trabzonspor ile 3 yıllık sözleşmesinin olduğuna değinen Cornelius, hedefinin Türkiye'de daha fazla şampiyonluklar kazanmak ve aynı zamanda zor olan Şampiyonlar Ligi'nde grupta ilerlemek olduğunu ifade etti.



Milliyet'e konuşan Danimarkalı ünlü golcü Cornelius ayrıca, Şampiyonlar Ligi'nde eski takımı FC Kopenhag ile karşılaşmaları durumunda bunun keyifli olacağını dile getirdi.



Takımda her bir arkadaşının önemli olduğunun altını çizen Cornelius, oynadığı zaman Marek Hamsik'in paslarıyla kendisini ve takımı iyi beslediğini, sakat olduğunda Trabzonspor orta sahasında özlendiğinin ve eksikliğinin hissedildiğini ifade etti.



'Şampiyonu tahmin etmek zor'



Türkiye Süper Ligi'nde şampiyon olmak isteyen birçok takımın olduğuna işaret eden Cornelius, bu sezon Konyaspor'un bunu zorlayan takımlardan biri olduğuna vurgu yaptı. Danimarkalı golcü, İstanbul kulüplerinin de her daim rekabette var olduklarını, bu nedenle şampiyonu tahmin etmenin zor olduğuna vurgu yaptı.



'İddiamız kalmamıştı'



Gol kralı olamaması konusunda da konuşan Cornelius, "Şampiyon olmuştuk ve son üç maçta herhangi bir iddiamız kalmamıştı. İddialı olduğumuz maçlarda kazanmamız için gereken oyunumuzu zaten ortaya koyuyorduk. Bazen takım ya da futbolcu olarak hedefinize ulaştığınızda iddianız kalmayabiliyor" diye konuştu.



'Seneye biz de yarışın içindeyiz'



Galatasaray'ın Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson'un İstanbul'daki karşılaşmada şampiyonluğunu tebrik ettiğini kaydeden Cornelius, milli takım arkadaşının kendisine, "Şampiyonluğu hak ettiniz. Seneye biz de bu yarışın içinde olacağız" dediğini aktardı.



Şehre fazla çıkamıyor



Trabzon şehrini, taraftarlarını ve taze balıkları çok sevdiğini söyleyen Cornelius, taraftarların yoğun ilgisinden ötürü şehirde fazla gezmediğini dile getirdi. Golcü, bunun nedenini 'her bir taraftarın gönlünü yapamazsam" endişesinden kaynaklandığını sözlerine ekledi.