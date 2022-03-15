Nelsson, Cornelius ve Eriksen'e Danimarka müjdesi

Danimarka Milli Takımı'nın Hollanda ve Sırbistan ile oynayacağı maçların kadrosu açıklandı.
Galatasaray'ın savunma oyuncusu Victor Nelsson, Danimarka Milli Takımı'nın kadrosuna davet edildi.
Trabzonspor'un golcüsü Andreas Cornelius, Danimarka kadrosuna çağrılan bir başka isim oldu.
Kalp rahatsızlığının ardından sahalara dönen Christian Eriksen, 8 ay sonra Danimarka Milli Takımı'na yeniden davet aldı.
Galatasaray'ın savunma oyuncusu Victor Nelsson, Danimarka Milli Takımı'nın kadrosuna davet edildi.
Trabzonspor'un golcüsü Andreas Cornelius, Danimarka kadrosuna çağrılan bir başka isim oldu.
Kalp rahatsızlığının ardından sahalara dönen Christian Eriksen, 8 ay sonra Danimarka Milli Takımı'na yeniden davet aldı.