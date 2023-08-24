Galatasaray'ın savunma oyuncusu Victor Nelsson, Arsenal'in transfer listesine girdi.İtalyan basınında yer habere göre, Arsenal, Jurrien Timber'ın sakatlığının ardından yeni stoper arayışlarına başladı.İngiliz ekibinin, stoper takviyesi için 4 adayı olduğu ve bunlardan birinin de Nelsson olduğu belirtildi.Danimarkalı savunma oyuncusunun Galatasaray ile sözleşmesinde 25 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin yer aldığı hatırlatıldı.2021 yılından bu yana Galatasaray'da forma giyen 24 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı kulüp ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.Galatasaray forması altında şu ana kadar 86 maçta sahaya çıkan Nelsson, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.