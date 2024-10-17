Nelsson'a İtalyanlar'dan yakın takip; canlı izlediler

Fiorentina, İsviçre-Danimarka maçında Victor Nelsson'u tribünden takip etti. İtalyanlar'ın devre arasında Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Nelsson'a İtalyanlar'dan yakın takip; canlı izlediler
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17 Ekim 2024 11:32
Galatasaray'ın Danimarkalı yıldızı Victor Nelsson, Avrupa'nın önemli kulüpleri tarafından adım adım takip ediliyor.

Sarı-Kırmızılılar'ın 26 yaşındaki stoperini İtalya Ligi ekiplerinden Fiorentina yakın takibe aldı.

Danimarka Milli Takımı ile İsviçre karşısına çıkan Nelsson'u tribünde izleyen İtalyanlar'ın devre arasında Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.

BETİS DE ONU ÇOK İSTİYOR

Cimbom'da Davinson Sanchez'in gölgesinde kalan tecrübeli oyuncunun da devre arasında takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. 2-2 biten İsviçre-Danimarka maçında 76 dakika sahada kalan Nelsson başarılı futboluyla dikkatleri çekti.

Galatasaray'ın tecrübeli stoperini sadece Fiorentina takip etmiyor. La Liga temsilcisi Real Betis'in de ocak ayındaki transfer döneminde Victor Nelsson için hamle yapacağı konuşuluyor.

7 MİLYON EURO'YA ALINDI

Galatasaray'ın Nelsson'un satışından beklentisi 15 milyon Euro. Danimarkalı stoperin Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

Galatasaray kariyerinde 134 maça çıkan Nelsson, Kopenhag'dan 7 milyon Euro'ya transfer edilmişti. 

 
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