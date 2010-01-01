Nelson: "Umarım Gregg Popovich, rekorumu kırar"

NBA'de en çok maç kazanan koç rekorunu elinde tutan efsanevi başantrenör Don Nelson, San Antonio Spurs koçu Gregg Popovich'in, rekorunu kırmasını umduğunu söyledi.



Nelson lig tarihinde 1.335 galibiyete ulaşarak, birinci sırada yer aldı. Arkasında, 1.332 maç kazanan Lenny Wilkens bulunurken, üçüncü sırada 1.272 galibiyet sahibi Popovich var.



Daily Democrat'tan Wes Goldberg ile konuşan Nelson, rekorunun, ligde geçirdiği zamanın bir sonucu olduğuna inandığını, ancak birçok antrenörün de bu şansı yakalamadığını belirtti:



"Bence ligde yeterince uzun süre kalırsanız ve bir sürü galibiyet alabiliyorsanız, bir şansınız oluyor. Ama birçok adam bu kadar uzun süre antrenörlük yapmıyor. Umarım (Gregg Popovich) rekoru kırar. Umarım yakında kırar."



Boston Celtics ile oyunculuk kariyeri olan Nelson, 1976'dan 2010'a kadar başantrenör olarak tam 31 yıl geçirdi. Milwaukee Bucks, Golden State Warriors (iki dönem), New York Knicks ve Dallas Mavericks'e koçluk yaptı. Antrenör olarak hiç şampiyonluk kazanmamış olsa da, takımlarını uzun yıllar playoff yarışmacılarına dönüştürmeyi başardı.



