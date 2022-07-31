Nejat İşler: 'F.Bahçe'yi yemeye çalışıyorlar'

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turu rövanşında Dinamo Kiev'e uzatma dakikalarında 2-1 mağlup olarak organizasyona veda etmişti. Ukrayna ekibinin ilk golünü atan Buyalskiy'nin gol sevinci ve tribünlere dönerek yaptığı tahrik edici hareket sonrası bazı taraftarlar "Vladimir Putin" tezahüratında bulunmuştu.UEFA, Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile oynadığı maçtaki Vladimir Putin tezahüratları sonrası harekete geçmiş ve soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.Ünlü oyuncubu konunun kendisine sorulması üzerine açıklamalarda bulundu.'Putin' tezahüratıyla ilgili konuşan İşler,ifadelerini kullandı.Nejat İşler,sorusuna ise,şeklinde cevap verdi.