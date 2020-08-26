Neil Lennon: "Ekuban adını ilk kez duyuyorum"

Celtic Teknik Direktörü Neil Lennon, Caleb Ekuban iddialarını yalanladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Neil Lennon: 'Ekuban adını ilk kez duyuyorum'
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26 Ağustos 2020 15:13
Celtic Teknik Direktörü Neil Lennon, basın toplantısında Caleb Ekuban iddialarına yanıt verdi.

Türk medyasında yer alan haberlere göre; Celtic ile Trabzonspor, Caleb Ekuban için 8 milyon euro ve bonuslar karşılığı anlaşma sağlamıştı. Ancak Lennon, bu haberlerin doğru olmadığını duyurdu.

Neil Lennon, Caleb Ekuban ile ilgil gelen soruya, "Hiçbir şey yok, kesinlikle hiçbir şey yok. Yaşadığımız çağda bu tip söylentilerin, konuşmaların, spekülasyonların olmasını çok iyi anlıyorum." dedi.

"Elimi yüreğime koyarak söylüyorum, bu oyuncunun adını ilk kez sizden duyuyorum." diyerek sözlerini sürdüren Lennon, "Kulübüne, oyuncuya ya da temsilcilerine herhangi bir teklif yapmadık. Böyle bir girişimimiz olmadı." ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.

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