Negreira davasında yeni gelişme: 'Real Madrid mağdur'

İspanya futbolunda büyük ses getiren "Negreira Davası'nda" yeni bir gelişme yaşandı.



SİSTEMATİK YOLSUZLUK"



İspanyol basınından El Confidencial'ın haberine göre; Barcelona'nın İspanya Hakem Komitesi eski başkan yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira'ya sistematik şekilde ödeme yapmasına ilişkin açılan davayı yürüten yargıç Joaquin Aguirre, Barcelona'nın Negreira'ya yaptığı ödemelerin "sistematik yolsuzluğa" sebep olduğunu savunuyor.



"DİĞER KULÜPLER MAĞDUR"



Haberde; Aguirre'nin bu olası yolsuzluğun Real Madrid ve soruşturma altındaki yıllarda Barcelona ile yarışan diğer tüm takımlar bu yolsuzluktan zarar görmüş sayılabileceğine yer verildi.



17 YIL GÖREVDE KALDI



2001'den 2018'e kadar Negreira'ya ait olan DASNIL 95 SL şirketine yaklaşık 7 milyon euro civarında ödeme yapan Barcelona'nın, bu ücret karşılığında hakemlerle ilgili bilgiler aldığı öne sürülmüştü.







