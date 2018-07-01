İspanyol oyuncu Negredo, kendisini kadro dışı bırakıp kampa götürmeyen teknik direktör Şenol Güneş'e isyan etti.Negredo'nun tecrübeli hocaya, Ligde alınan başarısız sonuçları bir tek bana fatura ettiniz. Ancak tüm sorumluluk sizde. Bunu herkes biliyor ve siz de kendinize kredi açma adına böyle hiç adil olmayan karar aldınız" dediği belirtildi. Öte yandan Başkan Fikret Orman'ın da yaşananlardan dolayı rahatsız olduğu öğrenildi. Orman'ın, Güneş'in açıklamasını yönetimdeki kurmaylarıyla değerlendirip, "Kendi oyuncumuzun değerini düşürdük" dediği belirtildi.Beşiktaş'a geçen sezonun başında Valencia'dan 2.5 milyon Euro karşılığında transfer edilen Alvaro Negredo, 31 Spor Toto Süper Lig maçına çıkıp 7 gol ve 6 asistlik performans sergilemişti. Bu grafiği sebebiyle eleştirilerin hedefi olan tecrübeli oyuncu, 4.3 milyon Euro'luk maaşı sebebiyle mali olarak küçülme kararı alan yönetimi zora sokmuştu.