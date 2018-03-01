  •  
    Beşiktaş'a kötü haber! Transferi de açıkladı...
  •  
    Galatasaray, Shaqiri için parayı buldu! İmza için..
  •  
    Beşiktaş'tan transfer için özel istek! "Ucuza.."
  •  
    Ve Beşiktaş'ın transfer teklifi belli oldu,rakam..
  •  
    Kurt Zouma, Anadolu yolunda! İşte adresi...

Negredo ve Soldado, 2013'ten sonra ilk kez!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin golcüleri Alvaro Negredo ve Roberto Soldado, 2013 yılından beri ilk kez aynı maçta gol attılar.

Kaynak: Sporx.com
Negredo ve Soldado, 2013'ten sonra ilk kez!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Mart 2018 21:05
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş, 14. dakikada Alvaro Negredo'nun golüyle öne geçerken Fenerbahçe'nin İspanyol forveti Roberto Soldado, 17. dakikada eşitlik sayısını yakaladı.

Takımlarının gollerini atan iki İspanyol forvet, aynı maçta en son 1 Haziran 2013 tarihinde gol atmıştı.

1 Haziran 2013 tarihinde oynanan maçta Sevilla, Valencia'yı 4-3 yenerken Sevilla'nın 4 golünü de Alvaro Negredo kaydetmişti. O dönem Valencia forması giyen Roberto Soldado ise 2 gol atmıştı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için