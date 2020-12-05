Negredo: 'Türkiye derbileri bambaşkaydı'

İspanyol forvet, Alvaro Negredo sezon başında Cadiz'le anlaşarak La Liga'ya geri döndü.



Deneyimli forvet İspanya'ya dönüşüyle ilgili; "Cadiz'de ailemle birlikte çok iyi bir durumdayım. İyi yaşayabildiğim bir şehir ve futbol anlamında da iyi sonuçlar aldık. Gün gün çok daha iyi oluyoruz." açıklamasında bulundu.



"TÜRKİYE'DE FUTBOL BİR TUTKU"



2017-2018 sezonunda Beşiktaş forması terleten Negredo; "Türkiye'de, Dubai'ye göre daha iyi bir futbol oynanıyor. Büyük bir tutkuyla yaşanıyor, çok gergin bir ortam var. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki derbiler hep görülmesi gereken derbiler ve oynaması da çok güzel." dedi.



35 yaşındaki İspanyol açıklamalarının devamında; "Gittiğin her yerde kültürlerini de öğreniyorsun. Herkesin farklı düşünceleri olabiliyor, saygı duyuyorsun. Birçok şey öğreniyorsun, geldiğin noktaya nasıl geldiğini hatırlıyorsun ve sana nelere mal olduğunu görüyorsun." sözlerini sarf etti.



"EURO 2012'Yİ UNUTMAM"



Milli takım günleri için konuşan İspanyol; "Kariyerimde birçok güzel an yaşadım ancak EURO 2012'ye katılmak, hiçbir zaman unutmayacağım en güzel andı." dedi.



