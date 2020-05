Nefis Kandil simidi nasıl yapılır, nereden alınır? Kandil simidi tarifi

Kadir Gecesi için evlerinde kandil simidi yapmak isteyenler haberimizden rahatlıkla faydalanabilir.Kadir Gecesi için insanlar ibadetlerini yerlerini getirirler. Kandil gününün en önemli unsurlarından biri de Kandil Simididir. Peki Kandil Simidi yapmak için hangi malzemeler gerekiyor? İşte detaylar...*Yarım su bardağı sıvı yağ*Yarım su bardağı yoğurt*1 paket margarin*1 yemek kaşığı şeker*2 çay kaşığı tuz*1 paket kabartma tozu*1 tatlı kaşığı mahlep*Göz kararı ya da 1 kg un (tercihinize kalmış)*1 adet yumurtanın akı*Susam*Çörek otuTarifimizi karıştırmak için derin bir kabın içerisine yukarıda yer alan malzemelerden sıvı yağ, margarinin tamamı ve yoğurdu ekliyor ve yoğurmaya başlıyoruzBiraz yoğurduktan sonra kabın içerisine şekerimizi, tuzumuzu ve kabartma tozumuzu ekliyoruz. Üzerine son olarak ana hammaddemiz unumuzu ekliyor ve yoğurmaya devam ediyoruz. Hamur iyice yumuşayana kadar yaptığımız bu işlemin ardından bir köşeye bırakıp yarım saat boyunca dinlenmesini bekliyoruz.Hamurumuz dinlediyse biçimlendirmeye başlıyoruz. Biçimlendirmek için bir ceviz büyüklüğünde hamuru koparıyor ve yuvarlayarak işaret parmağı hacmine kavuşturuyoruz. Ardından işaret parmağı genişliğinde ve uzunluğunda olan hamurumuzu iki ucundan birleştirerek simit şekline bürüyoruz. Bu işlemi tüm hamurumuza uyguladıktan sonra yumurtanın akına buladığımız kandil simitlerimizi susam ve çörek otuna batırıyoruz (tercihen).Bu işlemi tamamlarken fırınımızı 190 derece sıcaklığı ayarlıyor ve fırın tepsisine yağlı kağıt seriyoruz. Hazırladığımız simitleri bu tepsinin içerisine düzgün bir şekilde diziyoruz. Ve Kandil simitlerimizi kızarana kadar pişiriyoruz. Afiyet olsun.Malzemeleri*Yarım çay bardağı zeytinyağı*2 adet yumurta*2 yemek kaşığı sirke*2 yemek kaşığı toz şeker*1 tatlı kaşığı tuz*200 gram margarin*5 su bardağı un*1 paket kabartma tozu*Susam*Çörek otuKandil simidimizi hazırlamadan önce derin bir kabımızı alıyoruz. Unumuzu kabın içerisine ekliyor ve ortasını çukur haline getiriyoruz. Ortasına margarin, iki adet yumurta sarısı eklediktan sonra yoğurmaya başlıyoruz.Bu yoğurma işlemi bir müddet devam ettikten sonra 2 yemek kaşığı sirke, 2 yemek kaşığı şeker ve yarım çay bardağı zeytinyağını ilave ediyoruz. Son olarak 1 tatlı kaşığı tuzu ve 1 paket kabartma tozunu da ekledikten sonra iyice yoğuruyoruz. Hamurun iyice yumuşadığını fark ettikten sonra 10 dakikalık bir dinlendirmeye bırakıyoruz.Hamurumuzu bu dinlendirme işlemi bittikten sonra simit formuna ulaştırmak için ceviz büyüklüğünde parçalara ayırıyoruz. Bu parçaları el yardımı ya da temiz düz bir zemin üzerinde işaret parmağı biçimine ulaşana kadar yuvarlıyoruz. Yuvarladığımız hamur parçalarımızı iki ucundan birleştiriyoruz.Bu esnada fırının hazır olması açısından 200 dereceye getiriyoruz. Fırınımız yeterli ısıya ulaşırken, içinden çıkardığımız tepsilere simitlerimizi dizmek için yağlı kağıt seriyoruz.İki ucundan birleştirdiğimiz kandil simitlerimizi tepsinin üzerine düzgün bir şekilde diziyoruz. Ardından simitlerimizin üzerine yumurta akını sürüyoruz. Sonrasında tercihe göre simitlerimizin üzerine çörek otu ve susamları serpiştiriyor ve önceden ayarladığımız fırının içerisine sürüyoruz. Simitlerimizi üzeri kızarana pişiriyoruz. Afiyet olsun.Ramazan ayının 27. gecesinde Kadir Gecesi bu yıl, 10 Haziran Pazar günü idrak edilecek. İbadetlerine yön vermek isteyen vatandaşlarımızın Kadir Gecesini bugün ihya edecek. Müslümanlar, günahlarının affı için o gün ibadetlerini yerine getirecekler.Kadir, sözlükte, hüküm, şeref, güç, yücelik gibi anlamlara gelir. Dini literatürde, "leyletü'l kadr" şeklinde Kur'an-i Kerim'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan Kur'an-i Kerim'in 97. Kadir süresi, bu gecenin fazileti hakkında nazil olmuştur. Bu sürede yüce Allah (cc) şöyle buyurmaktadır. "Şüphesiz biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik, Kadir Gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin, Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır, Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rab'lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir"Görüldüğü üzere bu ayette, Kur'an-ı Kerim'in Kadir gecesinde indirildiği ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilmektedir. Hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiği anlaşılmaktadır.Kadir Gecesi, Kur'an'ın vahiy yoluyla Peygamber Efendimize gönderilmeye başlandığı gecedir. Kadir gecesinden Mekke devrinde nazil olan ve Kur'an'ın doksan yedinci suresi olan beş ayetlik Kadr Suresi'nde bahsedilir. Bu surede Kur'an'ın indirildiği kadir gecesinden bahsedildiği için bu sureye Kadir Suresi denmiştir. Kadr, 'azamet' ve 'şeref' demektir. Kadir Suresinde Kur'an'ın kadir gecesinde indirildiğinden, kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı olduğundan, kadir gecesinin rahmet ve berekete vesile olduğundan, bu sebeple insanlık için taşıdığı değerden bahsedilir.Ey talihsizlerin sığınağı, Ey ,cizlerin güç kaynağı, Ey dertlilerin tabibi, Ey yolda kalmışların yol göstereni!, Ey çaresizler çaresi! ve Ey her duada bulunana icabet eden ululuk tahtının Sultanı!İçinde bulunduğumuz bu Kadir Gecesi hürmetine bizleri affeyle Ya Rabbi!Ey Bizleri varlığa erdiren Allahım, kadir gecesi mesajlarıSen bizleri ufku, inancı ve davranışlarıyla tam bir ruh ve mana kahramanı eyle! Derinlik ve zenginliğimizi bilgi ve müktesebatımızla birlikte gönül zenginliği, ruh saffeti ve hakka kurbetimiz itibarıyla yap Ya Rabbi!Ya ilahe'l-alemin! Sen bizleri, kalbi ve ruhi hayata programlı, maddi manevi bütün kirlerden uzak durmaya kararlı, cismani ve bedeni isteklere karşı her zaman teyakkuzda, Kin, nefret, hırs, hased, bencillik ve şehvet gibi hastalıklarla mücadele azmiyle gerilmiş tevazu ve mahviyet abideleri eyle Ya Rabbi! Allahım, Sen bizleri her zaman hakkı tutup kaldırma peşinde, mülk ve melekut alemiyle alakalı duyup hissettiklerini başkalarına duyurma iştiyakıyla yanıp tutuşan diğergamlardan eyle Ya Rabbi!Ya Rabbi! Sen bizleri, olabildiğine sabırlı ve temkinli, konuşup gürültü çıkarmadan daha çok, inandıklarını yaşayan, yaşadıklarıyla başkalarına da örnek olan bir iman ve aksiyon insanı eyle Ya Rabbi!Allahım, Sen bizleri dur-durak bilmeden sürekli koşan, Hak'ka yürüyenlere yürümenin ,d,bını öğreten, iç dünyası itibarıyla her zaman ocaklar gibi cayır cayır yanan ve yanarken de asla gam izhar eylemeyen; eyleyip ağy,rı ,hına ,g,h kılmayı düşünmeyen her zaman içten içe yanan ve kendine sığınanların ruhlarına hararet üfleyen kullarından eyle Ya Rabbi!Ey kendisine yükselen elleri boş geçirmeyen Allahım! Hedefimizde hep öteler tüllenip dursun. Bizler Hak rızasına bağlanmış, sürekli ilerleyen ve sürekli mesafelerle yaka paça olan iman insanları olalım ya Rabbi! Matlûbumuza ulaşacağımız ana kadar hep bir küheylan gibi koşalım; koşarken de herhangi bir beklentiye girmeyelim Ya Rabbi!Sen bizleri öylesine içten bir hakikat eri eyle ki oturup kalkıp sürekli yeryüzünde hakkı ikame etmeyi düşünelim ve senin hatırın söz konusu olduğunda da rahatlıkla bütün arzularımızdan ve isteklerimizden vazgeçebilelim Ya Rabbi!