Nefis Kandil Simidi nasıl yapılır? Kandi Simidi tarifi ve yapımı, evde kandil simidi yapma

Kandilin gelmesiyle beraber tüm İslam alemi coşkuyla ibadetlerini yaparken müslüman hanımlar da 'kandil simidi'ni evde yapmanın yollarını arıyor. Peki ama Kandil Simidi nasıl yapılır? Evde Kandil Simidi yapılır mı? Kandil Simidi tarifi ve uygulamalı Kandil Simidi yapımı tarifi haberin detaylarında..

19 Mayıs 2020 14:17
Nefis Kandil Simidi nasıl yapılır? Kandi Simidi tarifi ve yapımı, evde kandil simidi yapma
Kandil simidi, ülkemizde oldukça iyi bilinen, Türkiye'nın her mahallesinde tüketilen, kandillerde daha çok yenilen en lezzetli atıştırmalıklarımızdan biridir. Kandil simidi tarifi, Kandil Simidi evde yapmak için hanımlara Kandil simidi tarifi...
KANDİL SİMİDİ MALZEMELERİ

* 250 gr. tereyağı

* 1 tatlı kalığı mahlep

* 5 çorba kaşığı sıvı yağ

* 1 tatlı kaşığı şeker

* 1 tatlı kaşığı tuz

* 2 yumurta sarısı

* 3 çorba kaşığı yoğurt

* 2 çorba kaşığı sirke

* 1 paket kabartma tozu

* 3 su bardağı un

ÜZERİ İÇİN

* 2 adet yumurta akı

* 3 çorba kaşığı pekmez

* 2 çorba kaşığı su

* 2 çay bardağı susam

* 1 tutam tuz

KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR? İŞTE TARİFİ...

Öncelikle tereyağ ile unu iyice ufalayın. Un kum gibi olacak şekilde ufalayın. İçine bir iki tutam tuz koyun. Ardından gevrekliğini sağlamak için sirke ekleyin. 1 yumurtanın sarısını koyun. Güzel bir lezzet katması için çok az da şeker ekleyin. Dilerseniz yumuşak olmasını sağlamak için az yoğurt dökebilirsiniz. Ardından un ve kabartma tozunu ekleyerek yoğurmaya devam edin. Güzel bir hamur kıvamına geldikten sonra, boyutuna dilediğiniz gibi içi boş yuvarlak olacak şekilde şekillendiririn.

Üzeri için yumurta akı ve pekmezi çırpın. Susamı ayrı bir kaba dökün.

Şekillendirdiğiniz hamurları yumurta akı ve pekmez ile olan karışımına buladıktan sonra susama bulayın ve tepsiye dizin.

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