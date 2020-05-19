Nefis Kandil Simidi nasıl yapılır? Kandi Simidi tarifi ve yapımı, evde kandil simidi yapma

KANDİL SİMİDİ MALZEMELERİ

Kandil simidi, ülkemizde oldukça iyi bilinen, Türkiye'nın her mahallesinde tüketilen, kandillerde daha çok yenilen en lezzetli atıştırmalıklarımızdan biridir. Kandil simidi tarifi, Kandil Simidi evde yapmak için hanımlara Kandil simidi tarifi...* 250 gr. tereyağı* 1 tatlı kalığı mahlep* 5 çorba kaşığı sıvı yağ* 1 tatlı kaşığı şeker* 1 tatlı kaşığı tuz* 2 yumurta sarısı* 3 çorba kaşığı yoğurt* 2 çorba kaşığı sirke* 1 paket kabartma tozu* 3 su bardağı un* 2 adet yumurta akı* 3 çorba kaşığı pekmez* 2 çorba kaşığı su* 2 çay bardağı susam* 1 tutam tuzÖncelikle tereyağ ile unu iyice ufalayın. Un kum gibi olacak şekilde ufalayın. İçine bir iki tutam tuz koyun. Ardından gevrekliğini sağlamak için sirke ekleyin. 1 yumurtanın sarısını koyun. Güzel bir lezzet katması için çok az da şeker ekleyin. Dilerseniz yumuşak olmasını sağlamak için az yoğurt dökebilirsiniz. Ardından un ve kabartma tozunu ekleyerek yoğurmaya devam edin. Güzel bir hamur kıvamına geldikten sonra, boyutuna dilediğiniz gibi içi boş yuvarlak olacak şekilde şekillendiririn.Üzeri için yumurta akı ve pekmezi çırpın. Susamı ayrı bir kaba dökün.Şekillendirdiğiniz hamurları yumurta akı ve pekmez ile olan karışımına buladıktan sonra susama bulayın ve tepsiye dizin.