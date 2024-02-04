Nefesleri kesen maçta son sözü Manisa söyledi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde TOFAŞ'ı 91-89 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Nefesleri kesen maçta son sözü Manisa söyledi
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04 Şubat 2024 15:36
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde TOFAŞ'ı 91-89 mağlup etti.

Öte yandan müsabakanın geliri, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesinden ayrılarak Manisa'ya yerleşen depremzedelere bağışlandı.

Salon: Muradiye

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Ali Şakacı, Duhan Köyiçi

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Russell 17, Cruz 30, Luther 8, Ege Arar 10, Anderson 7, Mustafa Baki Görür 3, Utku Yücedağ, Dorukhan Engindeniz, Terry 16, Barış Çağan Özkan

TOFAŞ: Winston 22, Tolga Geçim, Denmon, O'Brien 14, Wiley 21, Özgür Cengiz 9, Homesley 11, Batın Tuna, Ege Demir 4, Mustafa Kurtuldum 8

1.⁠ ⁠Periyot: 23-17

Devre: 42-36

3.⁠ ⁠Periyot: 58-58

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