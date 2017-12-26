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Nefes kesen maçta MANU puanı zor kurtardı

Old Trafford'da büyük heyecana sahne olan maçta Manchester United uzatmalarda bulduğu golle Burnley ile 2-2 berabere kaldı.

Kaynak: Sporx.com
Nefes kesen maçta MANU puanı zor kurtardı
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26 Aralık 2017 19:54
Premier League'in 20. haftasında Manchester United Old Trafford'da Burnley ile karşı karşıya geldi. Özellikle ikinci yarısının büyük heyecana sahne olduğu maçta Manchester United, beraberliği uzatmalarda kurtardı ve 90 dakika 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Burnley'nin rakibi karşısındaki gollerini 3. dakikada Ashley Barnes ve 36. dakikada Steven Defour kaydetti. Manchester United'ın tek golünü ise 53. dakikada ve 90+1. dakikada Jesse Lingard attı.

Bu sonucun ardından Burnley puanını 33'e çıkarırken, Manchester United'ın puanı 43 oldu.

Burnley, ligin 21. haftasında deplasmanda Huddersfield ile karşılaşacak. Manchester United ise sahasında Southampton'ı konuk edecek.



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