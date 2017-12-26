'in 20. haftasındaOld Trafford'daile karşı karşıya geldi. Özellikle ikinci yarısının büyük heyecana sahne olduğu maçta Manchester United, beraberliği uzatmalarda kurtardı ve 90 dakika 2-2'lik beraberlikle sona erdi.Burnley'nin rakibi karşısındaki gollerini 3. dakikadave 36. dakikadakaydetti. Manchester United'ın tek golünü ise 53. dakikada ve 90+1. dakikadaattı.Bu sonucun ardından Burnley puanını 33'e çıkarırken, Manchester United'ın puanı 43 oldu.Burnley, ligin 21. haftasında deplasmanda Huddersfield ile karşılaşacak. Manchester United ise sahasında Southampton'ı konuk edecek.