La Liga 13. hafta maçında Sevilla ile Real Betis karşılaştı. Estadio Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan maç karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.



72. dakikada Ayoze Perez ile öne geçen Real Betis'e karşılık 79. dakikada Ivan Perisic ile geldi. Karşılaşmanın son dakikalarında iki takımında karşılıklı atakları olsa da maç 1-1 sonuçlandı.



Bu sonuçla birlikte Sevilla 12, Real Betis ise 21 puana yükseldi.



Önümüzdeki maç haftasında Sevilla, deplasmanda Real Sociedad'a konuk olacak. Real Betis, sahasında Las Palmas ile karşı karşıya gelecek.





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