Nefes kesen maçın galibi Fenerbahçe!

Karşılaşmaya Melih Mahmutoğlu'nun üç sayılık basketleriyle başlayan Fenerbahçe, Moerman ve Dunston'la pota altından basketler üreten Anadolu Efes karşısında 7. dakikayı 18-15 üstün geçti. Melli ve Kalinic'in sayılarıyla üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertli ekip, ilk çeyreği 26-23 önde tamamladı.



Savunmaların sertleştiği ikinci çeyrekte, Guduric'in dış atışlardan Kalinic'in pota altından kaydettiği sayılarla Fenerbahçe, 15. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 34-27. Oyunda tempoyu artıran sarı-lacivertli ekip, Ahmet Düverioğlu'nun smacıyla 17. dakikada farkı çift hanelere (40-30) taşıdı. Anadolu Efes, Sertaç Şanlı'nın sayılarıyla farkı tek hanelere indirse de Fenerbahçe, soyunma odasına 44-40 üstün gitti.



İkinci yarıda, iki ekip de çeyreğin ilk 4 dakikasında sayı üretemedi. Anadolu Efes, Beaubois'in üç sayılık basketiyle 25. dakikada eşitliği (44-44) yakaladı. Taraftar desteğini arkasına alan Fenerbahçe, Vesely'in etkili oyunuyla 8-0'lık seri yakaladı ve 27. dakikada yeniden öne geçti: 52-44. Dunston'ın sayılarıyla konuk ekip farkı eritse de sarı-lacivertli ekip, final periyoduna 57-53 önde girdi.



Son çeyreğe hücumda iyi başlayan Anadolu Efes, 33. dakika Doğuş Balbay'ın üç sayılık basketiyle öne geçti: 59-60. Oyunu dengeleyen Fenerbahçe, Vesely'in pota altından kaydettiği sayılarla 36. dakikayı 69-65 üstün tamamladı. Hücumlardan boş dönen rakibi karşısında Dunston ve Moerman'la serbest atışlardan arka arkaya sayılar bulan Anadolu Efes, 39. dakikada tekrardan üstünlüğü ele geçirdi: 69-70. Sarı-lacivertli ekip, Kalinic'in üç sayılık basketiyle, normal sürenin sona ermesine 19 saniye kala yeniden öne geçti: 72-70. Larkin'le serbest atışlardan sayılar üreten konuk ekip, maçın sona ermesine 11 saniye kala eşitliği (72-72) yakaladı. Karşılaşmanın normal süresi 72-72 tamamlandı ve müsabaka uzatmaya gitti.



Uzatma bölümüne Sloukas'ın iç ve dış atışlarıyla 6-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe, 42. dakikada farkı 6 sayıya (78-72) çıkardı. Moerman'ın üç sayılık, Larkin'in pota altından bulduğu sayılarla Anadolu Efes, 44. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 81-79. Serbest atışlardan bulduğu sayılarla üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe, sahadan 86-79 galip ayrıldı.



Salon: Ülker Spor ve Etkinlik



Hakemler: Emin Moğulkoç, Ziya Özorhon, Kerem Baki



Fenerbahçe: Sloukas 16, Melih Mahmutoğlu 11, Kalinic 17, Vesely 14, Ahmet Düverioğlu 4, Ali Muhammed 12, Egehan Arna, Sinan Güler, Melli 6, Guduric 6



Anadolu Efes: Micic 10, Larkin 8, James Metecan Birsen, Moerman 18, Dunston 16, Ahmet Buğrahan Tuncer 2, Doğuş Balbay 9, Sertaç Şanlı 4, Beaubois 12, Birkan Batuk



1. Periyot: 26-23



Devre: 44-40



3. Periyot: 57-53



Normal süre: 72-72



Beş faulle oyundan çıkan: 41.06 Micic (Anadolu Efes), 41.50 Melli (Fenerbahçe)





Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe ile Anadolu Efes, Ülker Sports Arena'da karşı karşıya geldi. Müthiş bir mücadeleye sahne olan maç, uzatmaya giderken Fenerbahçe, Anadolu Efes'i 86-79 mağlup etti.