Nefes kesen maç Panathinaikos'un

Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turunda Panathinaikos, 1-0 kazandığı maçın rövanşında Marsilya'ya konuk oldu.



Velodrome Stadı'nda oynanan karşılaşma, normal süre ve uzatmaları 2-1 bitince penaltılara gitti. Penaltılarda Panathinaikos galip gelerek play-off'a yükselmeye hak kazanan taraf oldu.



Maçın henüz 2. dakikasında Aubameyang ile öne geçen Marsilya, 45+1'de bir kez daha Aubameyang'ın attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Marsilya turu geçtiğine sevinmeye hazırlanırken Panathinaikos 90+9'da Ioannidis'in penaltısıyla skoru 2-1 yaptı ve maçı uzatmalara taşıdı.



PANATHINAIKOS, BRAGA İLE EŞLEŞTİ



Uzatmalarda da gol olmayınca maç penaltılara gitti. Penaltılarda rakibine 5-3'lük üstünlük sağlayan Panathinaikos play-off turuna yükselmeye hak kazandı ve gruplara kalmak için son adımda Braga'nın rakibi oldu.



Marsilya ise bu mağlubiyetle Avrupa Ligi'ne kaldı.



GECENİN ŞANSSIZI GUENDOUZI



Karşılaşmanın normal süresinin son dakikasında penaltı yaptıran Marsilyalı Guendouzi, seri penaltı atışlarında da kaçırarak gecenin en şanssız ismi olarak kayıtlara geçti.







