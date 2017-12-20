Nefes kesen çeyrek final! City penaltılarda turladı

Manchester City, İngiltere Lig Kupası çeyrek final mücadelesinde deplasmanda Leicester City ile karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan maçın 90 dakikası 1-1 sona erdi. Uzatmalarda da eşitlik bozulmadı. Penaltılar sonrasında Manchester City, rakini 5-4 yendi.Bu sonucun ardından Manchester City, İngiltere Lig Kupası'nda adını bir üst tura yazdırmayı başardı.Manchester City, 26. dakikada Bernardo Silva'nın golüyle 1-0 öne geçti. 90+7. dakikada Leicester City bir penaltı kazandı. Vardy penaltıyı gole çevirdi ve skor 1-1 oldu. Mücadelenin normal süresi 1-1 sona erdi.Uzatmalarda da iki ekip gol bulamadı ve maç penaltı atışlarına gitti. Leicester City'de Vardy ve Mahrez iki penaltıyı gole çeviremedi ve Manchester City penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük sağladı. Normal süresi 1-1 biten maçta penaltılar sonrasında Manchester City, Leicester'ı 5-4 yendi ve yarı finale yükseldi.Manchester City, Premier League'de hafta sonu Bournemouth ile karşı karşıya gelecek. Leicetser City ise hafta sonunda Manchester United ile karşılaşacak.