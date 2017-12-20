Nefes kesen çeyrek final! City penaltılarda turladı

Manchester City, İngiltere Lig Kupası çeyrek final mücadelesinde deplasmanda Leicester City ile karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan maçın 90 dakikası 1-1 sona erdi. Uzatmalarda da eşitlik bozulmadı. Penaltılar sonrasında Manchester City, rakini 5-4 yendi.
Bu sonucun ardından Manchester City, İngiltere Lig Kupası'nda adını bir üst tura yazdırmayı başardı.
Manchester City, 26. dakikada Bernardo Silva'nın golüyle 1-0 öne geçti. 90+7. dakikada Leicester City bir penaltı kazandı. Vardy penaltıyı gole çevirdi ve skor 1-1 oldu. Mücadelenin normal süresi 1-1 sona erdi.
Uzatmalarda da iki ekip gol bulamadı ve maç penaltı atışlarına gitti. Leicester City'de Vardy ve Mahrez iki penaltıyı gole çeviremedi ve Manchester City penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük sağladı. Normal süresi 1-1 biten maçta penaltılar sonrasında Manchester City, Leicester'ı 5-4 yendi ve yarı finale yükseldi.
Manchester City, Premier League'de hafta sonu Bournemouth ile karşı karşıya gelecek. Leicetser City ise hafta sonunda Manchester United ile karşılaşacak.
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Bu sonucun ardından Manchester City, İngiltere Lig Kupası'nda adını bir üst tura yazdırmayı başardı.
Manchester City, 26. dakikada Bernardo Silva'nın golüyle 1-0 öne geçti. 90+7. dakikada Leicester City bir penaltı kazandı. Vardy penaltıyı gole çevirdi ve skor 1-1 oldu. Mücadelenin normal süresi 1-1 sona erdi.
Uzatmalarda da iki ekip gol bulamadı ve maç penaltı atışlarına gitti. Leicester City'de Vardy ve Mahrez iki penaltıyı gole çeviremedi ve Manchester City penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük sağladı. Normal süresi 1-1 biten maçta penaltılar sonrasında Manchester City, Leicester'ı 5-4 yendi ve yarı finale yükseldi.
Manchester City, Premier League'de hafta sonu Bournemouth ile karşı karşıya gelecek. Leicetser City ise hafta sonunda Manchester United ile karşılaşacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın