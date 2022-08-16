NEF Stadyumu tüm sezon kapalı gişe!

Galatasaray Kulübü, satışa çıkarılan kombine biletlerin tamamının tükendiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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NEF Stadyumu tüm sezon kapalı gişe!
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16 Ağustos 2022 20:26
Yeni sezon kombinelerinin tükendiğini açıklayan Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teşekkürler Büyük Galatasaray taraftarı. Satışa çıktığı günden bu yana taraftarlarımızın büyük ilgi gösterdiği 2022-2023 sezonu kombinelerinin tükendiğini gururla duyuruyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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