Nef Stadyumu'nda kar önlemi

Spor Toto Süper Lig'de derbide Beşiktaş'ı ağırlayacak Galatasaray, Nef Stadyumu'nu koruma altına aldı.
İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı, Galatasaray'ı alarma geçirdi. Nef Stadyumu'na zemini koruma adına branda çekildi.
Aslantepe'nin yenilenen zemini pazartesi akşamı oynanacak Beşiktaş derbisine kadar hazır duruma getirilecek.
İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı, Galatasaray'ı alarma geçirdi. Nef Stadyumu'na zemini koruma adına branda çekildi.
Aslantepe'nin yenilenen zemini pazartesi akşamı oynanacak Beşiktaş derbisine kadar hazır duruma getirilecek.