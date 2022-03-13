Nef Stadyumu'nda kar önlemi

Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi Nef Stadyumu'nu korumaya aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Nef Stadyumu'nda kar önlemi
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13 Mart 2022 12:52
Spor Toto Süper Lig'de derbide Beşiktaş'ı ağırlayacak Galatasaray, Nef Stadyumu'nu koruma altına aldı.

İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı, Galatasaray'ı alarma geçirdi. Nef Stadyumu'na zemini koruma adına branda çekildi.

Aslantepe'nin yenilenen zemini pazartesi akşamı oynanacak Beşiktaş derbisine kadar hazır duruma getirilecek.

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