Nef Stadı yine kapalı gişe!

Galatasaray'ın Gaziantep FK ile oynayacağı maça taraftarlar yine akın edecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Nef Stadı yine kapalı gişe!
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05 Eylül 2022 12:12
Galatasaray taraftarı, Gaziantep FK mücadelesinde her zaman olduğu gibi yine takımı yalnız bırakmayacak.

Zorlu karşılaşma öncesinde tüm biletlerin satıldığı öğrenildi.

45 binden fazla sarı kırmızılı futbolseverin, Nef Stadyumu'na akın edeceği belirtildi. 

 
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