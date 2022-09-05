Nef Stadı yine kapalı gişe!
Galatasaray'ın Gaziantep FK ile oynayacağı maça taraftarlar yine akın edecek.
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05 Eylül 2022 12:12
Galatasaray
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