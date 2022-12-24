Nef Stadı yine kapalı gişe!

Galatasaray'ın İstanbulspor ile Nef Stadyumu'nda oynayacağı lig maçının biletleri bitti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Nef Stadı yine kapalı gişe!
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24 Aralık 2022 14:24
Galatasaray'ın 25 Aralık Pazar günü İstanbulspor ile Nef Stadyumu'nda oynayacağı lig maçının biletleri tükendi.

Sarı-kırmızılı taraftarların Dünya Kupası arası sonrasında stadı doldurarak, hasreti bitirmesi bekleniyor. Maça gelemeyecek olan kombine sahiplerinin biletlerini devretmeleri için de internette çeşitli etkinlikler düzenleniyor. 

 
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