Galatasaray'ın 25 Aralık Pazar günü İstanbulspor ile Nef Stadyumu'nda oynayacağı lig maçının biletleri tükendi.
Sarı-kırmızılı taraftarların Dünya Kupası arası sonrasında stadı doldurarak, hasreti bitirmesi bekleniyor. Maça gelemeyecek olan kombine sahiplerinin biletlerini devretmeleri için de internette çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
Sarı-kırmızılı taraftarların Dünya Kupası arası sonrasında stadı doldurarak, hasreti bitirmesi bekleniyor. Maça gelemeyecek olan kombine sahiplerinin biletlerini devretmeleri için de internette çeşitli etkinlikler düzenleniyor.