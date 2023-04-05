Nef Stadı'nın 600. golü Icardi'den

Mauro Icardi, Başakşehir maçında Nef Stadı'nın 600. golünü atan isim oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Nef Stadı'nın 600. golü Icardi'den
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05 Nisan 2023 22:17
Galatasaray'ın Nef Stadı'nda 600. golü kaydeden isim Mauro Icardi oldu.

Başakşehir'i sahasında konuk eden Galatasaray, maçın 51. dakikasında durumu 2-2'ye getirirken Zaniolo'nun asistiyle Icardi topu ağlara gönderdi. Icardi böylelikle Nef Stadı'nın 600. golünü kaydeden isim olarak tarihe geçti.

Galatasaray'da 500. golü Sekidika, 400. golü Eren Derdiyok, 200. golü Hakan Balta, 100. golü Didier Drogba kaydederken stadın ilk golünü ise Servet Çetin kaydetmişti.

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