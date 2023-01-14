Nef Stadı'nda gece yarısı transfer zirvesi!

Galatasaray'da 4-0 kazanılan Atakaş Hatayspor maçı sonrasında teknik direktör Okan Buruk, Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur'la NEF Stadyumu'nda yaklaşık 2 saat süren bir toplantı gerçekleştirdi.



Erden Timur ve Okan Buruk'un ilk yarı değerlendirmesi ve yapılacak transferlerle ilgili uzun bir toplantı yaptığı öğrenildi.



Basın toplantıları bitiminden 2 saat sonra önce Erden Timur ve Ayhan Akman basın mensuplarının bulunduğu bölümden geçti.



Okan Buruk'un galibiyet sonrası oldukça mutlu olduğu gözlendi. Yapılan transfer toplantısının da oldukça verimli geçtiği gelen haberler arasında.



İŞTE TRANSFER TOPLANTISININ GÜNDEMİ



1- Aanholt & Seferovic ayrılığı



2- Sol bek transferi (Uğur Çiftçi)



3- Yabancı stoper transferi



4- Forvet transferi



ERDEN TİMUR'DAN 3 YILDIZ SÖZÜ!



Erden Timur'un toplantıda Okan Buruk'a 3 yıldız sözü verdiği belirtiliyor. Uğur Çiftçi dışında Timur'un 2 önemli yıldızla daha görüşme gerçekleştirdiği ve bu oyuncular için maddi kaynak arayışının sürdüğü gelen haberler arasında.



Erden Timur Aanholt ve Seferovic'le yolları kesin olarak ayıracak. Ardından bu bölgelere iki önemli isim takviye edilecek. Şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemeyen Galatasaray yönetimi bu takviyelerle Okan Buruk'un elini daha da güçlendirecek.



