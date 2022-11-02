Nef Stadı, Avrupa'da ilk üçe girdi!

İngiliz Sports1 tarafından derlenen listede, Galatasaray'ın maçlarını oynadığı NEF Stadyumu, Avrupa'nın en gürültülü 3. stadı olmayı başardı.



Bu durum, her maçta takımlarına tam destek veren ve tribünleri dolduran sarı-kırmızılıları oldukça memnun etti.



Öte yandan Beşiktaş'ın maçlarını oynadığı Vodafone Park 6'ncı sırada kendisine yer bulurken, Fenerbahçe'nin Ülker Stadı ise 13'üncü sırada kaldı.



Listede ilk iki sırada Signal Iduna Park ve Celtic Park yer aldı.



