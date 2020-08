Need for Speed: Hot Pursuit Remastered, Amazon'da Ortaya Çıktı

Yarış oyunu severlerin gönlünün bir noktasında yer etmiş oyun serilerinden bir tanesi de Need for Speed'dir. "Arcade" olarak adlandırılan oynanış tarzıyla oyunculara keyifli saatler geçirten oyunun hayranları için güzel haberler var.Ortaya çıkan yeni bir bilgiye göre EA, serinin 2010 yılında çıkan oyunu Need for Speed: Hot Pursuit'in 'remaster' sürümünü yeniden piyasaya sürmeyi planlıyor. Üstelik Amazon'da ortaya çıkan bilgiye göre oyunun çıkış tarihi de çok uzak değil.Yukarıdaki görselden görebileceğiniz ve buradaki bağlantıdan da ulaşabileceğiniz üzere Amazon Birleşik Krallık sitesinde oyunun bir sayfası bulunuyor. Üstelik oyun, ön sipariş de verilebiliyor ve oyunun çıkış tarihi olarak 13 Kasım 2020 tarihi gösteriliyor. Tabii bu tarihin oyunun mağaza sayfasında yer alma tarihi olması ihtimali de bulunuyor.Need for Speed: Hot Pursuit Remastered'ın hangi platformlarda boy göstereceği şu an için bilinmiyor. Mağaza sayfasında platformlar arasında Xbox One ve Nintendo Switch yer alıyor ancak oyunun bunlara ek olarak PlayStation 4 ve PC platformlarına da yolunu bulması oldukça muhtemel.Yeni Need For Speed Geliyor: İşte Grafikleri, Çıkış Tarihi ve Muhtemel Sistem Gereksinimleri2010 yılında çıkan Need for Speed: Hot Pursuit'in arkasındaki ekip olan Criterion'un yeni nesil bir NFS oyunu üstünde çalıştığı biliniyor. Yani serinin hayranlarının heyecanlanması için her şey uygun durumda.