Nedved: 'Takımı gençleştirmek istedik'

Juventus'un efsane oyuncusu ve mevcut başkan yardımcısı Pavel Nedved, kulübe adanan 'Ya Hep Ya Hiç' belgesel dizisinin tanıtımı için düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Nedved yaptığı açıklamada, "Takımı gençleştirmek istedik, Buffon, Chiellini ve Bonucci gibi uzman oyuncuların, Chiesa ve De Ligt gibi gençlerle doğru karışımını yaratarak kadroyu gençleştirmenin zamanı gelmişti." ifadelerini kullandı.



Pirlo dönemine de değinen Nedved, "Birçok zafere ulaştık, aynı zamanda birçok yenilgiye de ulaştık. Pirlo gibi çaylak bir teknik direktör ve takımda Cristiano Ronaldo ile iki kupa kazandığımız bir sezonun sorunlarıyla yüzleşmek güzeldi. İtalya ve Avrupa'da rekabet edebilmek kazanmaya devam etmek amacıyla kulübün bugünü ve geleceğini inşa etmeye çalıştık." açıklamasında bulundu.





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