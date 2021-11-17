Nedved: "Takımı gençleştirmek istedik"

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un başkan yardımcısı Pavel Nedved, kulübe adanan belgesel dizisi 'Ya Hep Ya Hiç'in sunumu için düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Nedved: 'Takımı gençleştirmek istedik'
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17 Kasım 2021 17:58
Juventus'un efsane oyuncusu ve mevcut başkan yardımcısı Pavel Nedved, kulübe adanan 'Ya Hep Ya Hiç' belgesel dizisinin tanıtımı için düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Nedved yaptığı açıklamada, "Takımı gençleştirmek istedik, Buffon, Chiellini ve Bonucci gibi uzman oyuncuların, Chiesa ve De Ligt gibi gençlerle doğru karışımını yaratarak kadroyu gençleştirmenin zamanı gelmişti." ifadelerini kullandı.

Pirlo dönemine de değinen Nedved, "Birçok zafere ulaştık, aynı zamanda birçok yenilgiye de ulaştık. Pirlo gibi çaylak bir teknik direktör ve takımda Cristiano Ronaldo ile iki kupa kazandığımız bir sezonun sorunlarıyla yüzleşmek güzeldi. İtalya ve Avrupa'da rekabet edebilmek kazanmaya devam etmek amacıyla kulübün bugünü ve geleceğini inşa etmeye çalıştık." açıklamasında bulundu.


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