Nedim Özbey: 'Halkın desteğiyle kazandık'

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki üçüncü maçında Portekiz'i 3-0 yenen A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın başantrenörü Nedim Özbey, Trabzon halkının da desteğiyle dörtlü finallere namağlup katılmaya hak kazandıklarını söyledi.



Özbey, Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı.



Portekiz maçını izleyen çok önemli bir seyirci topluluğu olduğunu belirten Özbey, Trabzon halkının da desteğiyle dörtlü finallere namağlup katılmaya hak kazandıklarını vurguladı. Özbey, "İlk set biraz zorlandık, toparlandık, kendimize geldik. Sonraki setlerde de çok iyi oynadık. Bundan sonra da dörtlü finallerde Hırvatistan'da oynayacağımız ekipleri bekleyeceğiz. Onun için de çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.





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