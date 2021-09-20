Nedim Özbey: 'Bu kıvılcım, Olimpiyat ateşine dönecek'

Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turunda elenen A Milli Erkek Takımı Başantrenörü Nedim Özbey bir hedef için yola çıktıklarını ve bunu daha da yukarıya çıkarmayı amaçladıklarını dile getirdi.



Kadın milli takımıyla erkek milli takım arasındaki makasın son dönemde çok açıldığına dikkati çeken Özbey, "Biz boşluk içindeydik. Yeni bir projeyle ve gençlerle Golden Lig'de üst üste iki kere şampiyon olduk. Asıl hedefimiz Avrupa ve dünya şampiyonalarında, olimpiyatlarda olmak. 1998'de Dünya Şampiyonası'na da ben gitmiştim. Yine kısmet olursa inşallah yine gideriz." değerlendirmesinde bulundu.



Millilerin kaptanı Murat Yenipazar da takım olarak bir kıvılcım yaktıklarını vurgulayarak, "Erkek milli takımı olarak bu kıvılcımın olimpiyat ateşine dönmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



