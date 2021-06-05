Nedim Özbey: 'Avrupa'da yeniden şampiyon olmak istiyoruz'

2021 CEV Avrupa Altın Ligi'nde üst üste 3. kez dörtlü finale kalmayı başaran A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, Belarus karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.



Geçtiğimiz yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle CEV Avrupa Altın Ligi'nin düzenlenemediğini hatırlatan Özbey, şöyle konuştu:



"Bu yıl yeniden CEV Avrupa Altın Ligi'ndeyiz. Son şampiyon unvanıyla mücadele ediyoruz. C Grubu'nda bitime 2 maç kala 4'te 4 yaparak grup lideri olarak dörtlü finale kalmayı garantiledik. Şu ana kadar rakiplerimize yalnızca 1 set verdik. Genç oyuncuların ağırlıklı olduğu, dinamik bir kadromuz var. Ülkemizde erkek voleybolunun ilerlemesi adına böylesine genç ve yetenekli çocukların olması çok önemli. Sporcularımız hepimizi çok gururlandırıyor ve gelecek günler için umut vadediyor. Şimdi önümüzde CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali var. Orada da en iyi şekilde mücadele ederek yeniden şampiyon olmak istiyoruz. Bunu da başaracak gücümüz var. Bu başarı yolculuğumuzda bizlere her türlü imkanı sağlayan ve sonuna kadar güvenen Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'a da çok teşekkür ediyorum."



